Polícia britânica procura homem suspeito de assassinar três mulheres com uma besta

A polícia britânica anunciou hoje que está a procurar um homem suspeito de assassinar três mulheres de 25, 28 e 61 anos com uma besta numa cidade nos arredores de Londres.

O detetive Rob Hall, do condado de Hertfordshire, declarou que a polícia está a procura de Kyle Clifford, de 26 anos, que teria ligação com as três mortes.

Hall pediu os cidadãos que não se aproximassem desse homem e que, se o vissem, ligassem diretamente para os serviços de emergência.

Segundo um comunicado divulgado pela polícia de Hertfordshire, na terça-feira por volta das 19:00 locais (a mesma hora em Lisboa), agentes deslocaram-se a uma casa em Bushey, em Hertfordshire, e encontraram três mulheres gravemente feridas.

As três mulheres acabaram por morrer mais tarde, segundo a nota.

De acordo com declarações feitas à imprensa pelo detetive-chefe Jon Simpson, as investigações iniciais indicam que o ataque foi direcionado a essas três mulheres, que aparentemente tinham uma ligação familiar.

De acordo com Simpson, as mulheres foram atacadas com uma besta, uma arma que dispara flechas, embora “outras armas possam ter sido utilizadas” no ataque.