Pelo menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas na sequência de um ataque ocorrido na segunda-feira, num parque da cidade de Chenzhou, no centro da China, informaram hoje as autoridades locais.

O Departamento de Segurança Pública da cidade informou ainda, em comunicado, que os dois homens feridos não correm perigo de vida.

O suspeito, um homem de 35 anos, de apelido Huang, foi detido pela polícia, lê-se na mesma nota, que refere que está a decorrer uma investigação sobre o incidente.

No mesmo dia, pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas depois de terem sido atacadas por uma mulher com uma faca numa escola primária da cidade de Guixi, na província de Jiangxi, também no centro do país.

Em 07 de maio, várias pessoas morreram depois de um homem ter atacado pessoas com uma faca num hospital da província de Yunnan, no sul do país.

Embora a China seja geralmente um país seguro, os ataques em locais públicos - como escolas - são relativamente comuns. A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.

Em julho passado, um homem atacou um jardim-de-infância na cidade de Lianjiang, na província de Guangdong, no sudeste do país, matando seis pessoas e ferindo outra.