Francisco Gomes, deputado do Chega na Assembleia da República, viu aprovado o seu requerimento para uma audição parlamentar à Secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar. A mesma irá ter lugar na próxima quarta-feira, na Comissão de Agricultura e Pescas do parlamento nacional, onde o deputado madeirense irá confrontar a governante com o estado atual do sector das pescas na Madeira, entre outros assuntos sob a tutela da ex-eurodeputada.

Uma audição parlamentar é uma reunião organizada por uma comissão parlamentar, após pedido de um grupo partidário, para ouvir membros do governo, funcionários ou especialistas de quaisquer áreas, públicas ou privadas, para obter esclarecimento sobre assuntos de grande interesse para os trabalhos parlamentares e a vida do país.

“A audição de quarta coloca no centro da discussão política nacional as pescas da Madeira, o que é, já em si, uma vitória. Nunca se falou tanto de pescas, mas queremos mais! Agora, há de dar mais um passo e acabar com os crimes que andam a ser cometidos contra o sector”, refere o partido, através de um comunicado enviado às redações.

O Chega diz que Francisco Gomes tem assumido uma postura muito crítica das políticas seguidas pelos governos da Região e da República quanto ao sector das pescas. Nas várias intervenções públicas e parlamentares que tem tido sobre o tema, o parlamentar madeirense tem contestado as reduções nas quotas pesqueiras, a presença de barcos estrangeiros nas águas da Madeira e imposições ambientais que, na sua ótica, não fazem sentido e revelam desconhecimento da forma como a pesca é feita na Madeira.

“Há muito tempo que os pescadores andam a ser ignorados, desprezados e deixados sem respostas para os problemas que os estão a empurrar para a miséria e para o desespero. Esse tempo acabou e é já na quarta que vamos exigir à secretária de Estado as explicações em falta”, remata.