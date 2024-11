O número de mortos no acidente com um autocarro no estado indiano de Uttarakhand, no norte do país, subiu para 36, segundo um novo balanço das autoridades locais.

“Até ao momento, foram confirmadas 36 vítimas”, disse Deepak Rawat, um alto responsável do estado de Uttarakhand, à comunicação social.

As autoridades locais tinham indicado anteriormente que 20 pessoas tinham morrido no acidente e outras 20 ficado feridas.

Deepak Rawat acrescentou que “três pessoas gravemente feridas foram transportadas para o hospital de helicóptero”.

O acidente ocorreu no estado de Uttarakhand, na região dos Himalaias, com um veículo que transportava “entre 45 e 50 pessoas”, disse um agente da polícia da região de Almora, acrescentando ainda que várias pessoas ficaram feridas.

“A operação de resgate está a decorrer”, acrescentou o polícia.

O autocarro caiu numa ravina quando fazia o percurso entre as cidades de Pauri e Ramnagar, ambas em Uttarakhand.

Imagens divulgadas pela agência de notícias indiana PTI mostram o autocarro capotado e danificado numa zona de vegetação, enquanto dezenas de pessoas observam à distância.

O chefe do governo estadual, Pushkar Singh Dhami, anunciou na rede social X uma indemnização de 400 mil rupias (cerca de 4.400 euros) para as famílias dos mortos e de 100 mil rupias (cerca de 1.100 euros) para os feridos.

Os acidentes rodoviários são frequentes na Índia devido às más condições das estradas, ao mau estado de alguns veículos e falta de atenção às regras de trânsito.

O Governo da Índia registou um total de 461.312 acidentes rodoviários em 2022, de acordo com os últimos dados disponíveis. Esses acidentes causaram 168.491 mortes e 443.366 feridos.