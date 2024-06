Mais de 20 habitantes de Gaza, incluindo três crianças, foram mortos hoje de madrugada em Khan Younis, no sul e no centro do enclave palestiniano, durante ataques aéreos israelitas.

Pelo menos 10 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e outras ficaram feridas, informaram hoje fontes médicas de Gaza, em bombardeamentos israelitas contra duas casas na zona de Rumaydah, a leste da cidade de Khan Younis.

Dois outros cidadãos palestinianos foram mortos em bombardeamentos israelitas contra uma casa pertencente à família Abu Jater, também em Khan Younis, segundo a agência noticiosa palestiniana Wafa, que também relatou uma incursão militar perto de um hospital da mesma zona.

Estas mortes ocorrem poucas horas depois de 10 civis terem sido mortos num ataque da aviação de guerra israelita contra duas casas situadas nos campos de refugiados de Bureij e Nuseirat, centro de Gaza, disseram fontes locais à agência noticiosa Wafa.

Enquanto Israel prossegue a ofensiva terrestre em Rafah, a situação continua a agravar-se para os habitantes do enclave.

As Nações Unidas disseram no domingo que 36 abrigos em Rafah estão vazios, depois de cerca de 1,7 milhões de pessoas terem sido deslocadas à força para Khan Younis e para as zonas centrais de Gaza.

“O espaço humanitário continua a diminuir”, denunciou a ONU que voltou a apelar a um cessar-fogo imediato, após quase oito meses de ataques e bombardeamentos israelitas, em que mais de 36.400 habitantes de Gaza foram mortos, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.