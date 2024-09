Número de mortos em explosão em mina no Irão sobe para 30

O número de mortos na explosão de uma mina de carvão no Irão, provocada por uma fuga de metano, subiu para 30, tendo o acidente causado ainda 17 feridos, disse a imprensa estatal do país.

Segundo a informação, citada pela agência AP, estarão ainda 24 mineiros presos no local.

As mortes ocorreram numa mina de carvão em Tabas, cerca de 540 quilómetros a sudeste da capital, Teerão.

As autoridades enviaram pessoal de emergência para a área após a explosão no final do sábado, sendo que cerca de 70 pessoas estavam a trabalhar no local no momento da explosão. A televisão estatal disse depois que se acreditava que 24 pessoas estavam presas no local.

O novo Presidente reformista do Irão, Masud Pezeshkian, que se prepara para se deslocar a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, disse que ordenou que fossem realizados todos os esforços para salvar as pessoas soterradas e ajudar as suas famílias.

O Presidente afirmou ainda que foi iniciada uma investigação sobre o incidente.

O Irão, produtor de petróleo, é também rico em diversos minerais e consome anualmente cerca de 3,5 milhões de toneladas de carvão, mas apenas extrai cerca de 1,8 milhões de toneladas das suas minas por ano.

Esta não é a primeira catástrofe que atinge a indústria mineira do Irão.

Em 2013, 11 trabalhadores morreram em dois incidentes distintos em minas do Irão. Em 2009, 20 trabalhadores morreram em vários incidentes. Em 2017, a explosão de uma mina de carvão matou pelo menos 42 pessoas.

Especialistas responsabilizam as normas de segurança negligentes e serviços de emergência inadequados nas zonas mineiras pelas mortes.