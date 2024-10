O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o movimento xiita libanês Hezbollah tinha em preparação um ataque ao seu país “ainda maior” do que aquele que o grupo palestiniano Hamas executou a 7 de outubro de 2023.

“A cem metros, a duzentos metros da fronteira [israelo-libanesa], encontrámos túneis que preparavam uma invasão de Israel, um ataque ainda maior do que o de 7 de outubro, com jipes, com motorizadas, com ‘rockets’, mísseis”, afirmou Netanyahu, entrevistado pelo canal de notícias francês Cnews e pela rádio Europe 1.

Em meados de outubro, após a intensificação das operações militares de Israel e invasão terrestre do Líbano, o chefe do Governo tinha dito ao diário francês Le Figaro que “uma quantidade de armas russas de última geração” tinha sido encontrada pelo Exército em esconderijos do grupo armado apoiado pelo Irão no sul do país.