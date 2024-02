Navalny: Autoridades russas prolongam investigação sobre a morte do opositor

Os investigadores russos disseram à mãe e aos advogados de Alexei Navalny que a investigação sobre a sua morte na prisão foi “prolongada”, afirmou hoje a porta-voz do líder da oposição russa, que morreu na sexta-feira.

”Não sabemos quanto tempo isso vai durar. A causa da morte ainda é ‘indeterminada’. Estão a mentir, a ganhar tempo e nem mesmo estão a esconder isso”, afirmou Kira Iarmich na rede social X.

As autoridades russas negaram hoje, pelo terceiro dia, o acesso da família ao corpo de Alexei Navalny, principal opositor do regime russo, que morreu na sexta-feira numa prisão do Ártico.

”A mãe de Alexei e os seus advogados chegaram à morgue esta manhã. Não foram autorizados a entrar. Um dos advogados foi literalmente empurrado para fora. Quando perguntaram à equipa se o ‘corpo de Alexei estava lá, ele não respondeu’, declarou Kira Iarmich, mais cedo, nas redes sociais.