Pelo menos 28 pessoas morreram e 14 continuam desaparecidas na sequência de um naufrágio na Baía de Ha Long, no Vietname, segundo órgãos de informação locais.

Guardas de fronteira e a Marinha resgataram 11 pessoas e recuperaram 28 corpos”, relatou a página de notícias VNExpress, que havia contabilizado anteriormente 18 mortes.

O barco turístico naufragou hoje, cerca das 13:30, quando transportava 53 pessoas, 48 passageiros e cinco tripulantes, para uma visita ao local, Património Mundial da UNESCO.

Segundo o VNExpress, citando o Comité Popular da Província de Quang Ninh, a embarcação perdeu o sinal de GPS às 14:05.

A província mobilizou guardas de fronteira, marinha, polícia, autoridades portuárias, num total de 27 navios e dois barcos, para o resgate e estabeleceu um centro de comando para organizar a busca pelas vítimas.

A tempestade amainou entretanto, mas a chuva ainda é forte e a visibilidade é limitada, dificultando o trabalho dos socorristas.

As vítimas resgatadas foram transportadas para dois hospitais locais.

Segundo relata o VNExpress, uma barcaça com guindaste foi enviada para abordar o navio em perigo, içá-lo e virá-lo. No entanto, os mergulhadores não conseguiram passar as cordas ao redor do navio devido às fortes correntes e ao peso do navio.

A Baía de Halong, visitada por milhões de pessoas todos os anos, é um dos destinos turísticos mais populares do Vietname, famosa pelas águas azul-esverdeadas e as ilhas de calcário adornadas com florestas tropicais.

Em 2024, 30 navios afundaram na província costeira de Quang Ninh, ao longo da Baía de Halong, após serem atingidos pelo tufão Yagi.

De acordo com a página de notícias DTInews, a tempestade repentina atingiu a província de Quang Ninh e várias localidades do norte do país, incluindo Hanói, Thai Nguyen, Bac Ninh e Ninh Binh.

Ventos fortes e chuva torrencial causaram danos generalizados, incluindo a queda do palco de um espetáculo noturno programado para a Praça do Carnaval do Sol, entretanto adiado.

Em Hanói, a tempestade trouxe ventos fortes que arrancaram árvores e danificaram telhados.