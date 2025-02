O secretário-geral da Aliança Atlântica disse hoje ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) que os países da organização político-militar estão a aumentar a despesa nas Forças Armadas e a “ficar mais fortes”.

“Os EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO] estão mais fortes. Os aliados da NATO estão a avançar rapidamente para investir mais em defesa. Foram anunciados grandes investimentos e outros se seguirão”, escreveu Mark Rutte nas redes sociais.

O secretário-geral da NATO acrescentou que, durante a conversa com o Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou que os Estados-membros da Aliança Atlântica “estão a preparar milhares de milhões [sem especificar euros ou dólares] em apoio e contribuições para as garantias de segurança” da Ucrânia.

Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump ameaçou abandonar a organização político-militar e, ainda antes de iniciar funções em janeiro deste ano, já tinha tecido críticas ao que dizia ser a falta de investimento da maioria dos 32 Estados-membros.

Portugal, por exemplo, é um Estado-membro fundador da NATO e só prevê alcançar o mínimo de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa no final da década, enquanto Trump defende um investimento de 5% do PIB.