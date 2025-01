Milhares de pessoas continuam a ser retiradas hoje e outras estão em alerta devido à rápida propagação de um novo incêndio no norte de Los Angeles, alimentado por fortes ventos que atingiram a área, segundo as autoridades norte-americanas.

O incêndio começou na manhã de quarta-feira ao norte de Castaic, localizado no norte do condado de Los Angeles, no Estado da Califórnia, onde em menos de duas horas pelo menos 2.000 hectares arderam após o fogo se propagar devido às rajadas de vento muito fortes, que chegaram aos 100 quilómetros por hora.

Os dados mais recentes do Corpo de Bombeiros da Califórnia indicaram que a área ardida neste último incêndio seria de pouco mais de 4.000 hectares, com uma contenção muito baixa das chamas, de apenas 14%.

As autoridades estão a lutar contra a propagação de novos incêndios e foram emitidas ordens de evacuação em redor do Lago Castaic, afetando mais de 19.000 residentes, de acordo com os meios de comunicação locais.

Este novo incêndio junta-se aos mais de 200 incêndios que atingiram nas últimas semanas a Califórnia, que provocaram pelo menos 28 mortos e devastaram milhares de hectares de terreno, forçando a retirada de mais de 150.000 pessoas.

Os bombeiros também estão a trabalhar num novo incêndio que começou na manhã de hoje e obrigou ao encerramento de parte da autoestrada 405, na área de Sepulveda Pass, que se estende em direção a Bel-Air.

Há mais de 4.000 bombeiros destacados para extinguir estes incêndios, alguns dos quais permanecem sem estar completamente contidos e outros que são muito extensos, como o incêndio de Palisades, que já queimou mais de 23.400 acres, e o incêndio de Eaton, com mais de 14.000 acres ardidos, de acordo com os mais recentes dados divulgados pelas autoridades locais.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta vermelho para a área até a manhã sexta-feira, alertando para condições de seca e ventos fortes que permanecerão em “níveis críticos” para o sul da Califórnia até ao final desta semana.

A principal causa da propagação dos fogos são os chamados ventos de Santa Ana, que podem atingir velocidades superiores a 150 quilómetros por hora e que correntes de ar sobreaquecido que sopram do interior do país em direção à costa da Califórnia, contribuindo para o descontrolo dos incêndios.

Brasas e outros elementos em chamas são transportados pelo vento, percorrendo longas distâncias e quando caem provocando novos fogos.

Segundo os especialistas, as chamas destes incêndios consomem aproximadamente 14 hectares de terreno por minuto, o que obrigou as autoridades a emitirem ordens de evacuação devido ao perigo das chamas.