MADEIRA
Naturdouro promoveu campanha solidária de Natal na Madeira

    Naturdouro promoveu campanha solidária de Natal na Madeira
    Naturdouro na Madeira ofereceu cabazes de Natal à Casa do Povo de São Pedro DR
27 Dezembro 2025
A agência de viagens Naturdouro realizou, durante o período natalício, uma campanha solidária de angariação de géneros alimentares, roupas e brinquedos, que culminou no passado sábado com a entrega dos donativos a instituições de apoio social na Madeira.

No âmbito desta iniciativa, a empresa de viagens desenvolveu a campanha “1 reserva, 1 euro”, que decorreu entre 19 de novembro e 17 de dezembro, destinando um euro por cada reserva efetuada a fins solidários. Paralelamente, foram ainda recolhidas doações voluntárias por parte dos clientes.

  • Naturdouro realizou uma angariação de géneros alimentares, roupas e brinquedos.
    Naturdouro realizou uma angariação de géneros alimentares, roupas e brinquedos. DR

Em parceria com a Casa do Povo de São Pedro, a Naturdouro procedeu à entrega de quatro cabazes de Natal, destinados a agregados familiares em situação de carência previamente identificados por aquela instituição. Já as roupas e brinquedos doados pelos clientes foram entregues à Associação de Solidariedade Social Pérola.

Esta ação solidária foi desenvolvida na Madeira, assinalando o alargamento de uma iniciativa que a Naturdouro já promove no concelho de Lamego, sede da empresa, reforçando assim o seu compromisso social junto das comunidades onde está presente.

