Naturdouro promoveu campanha solidária de Natal na Madeira

A agência de viagens Naturdouro realizou, durante o período natalício, uma campanha solidária de angariação de géneros alimentares, roupas e brinquedos, que culminou no passado sábado com a entrega dos donativos a instituições de apoio social na Madeira.

No âmbito desta iniciativa, a empresa de viagens desenvolveu a campanha “1 reserva, 1 euro”, que decorreu entre 19 de novembro e 17 de dezembro, destinando um euro por cada reserva efetuada a fins solidários. Paralelamente, foram ainda recolhidas doações voluntárias por parte dos clientes.