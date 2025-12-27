Naturdouro promoveu campanha solidária de Natal na Madeira

A agência de viagens Naturdouro realizou, durante o período natalício, uma campanha solidária de angariação de géneros alimentares, roupas e brinquedos, que culminou no passado sábado com a entrega dos donativos a instituições de apoio social na Madeira.
No âmbito desta iniciativa, a empresa de viagens desenvolveu a campanha “1 reserva, 1 euro”, que decorreu entre 19 de novembro e 17 de dezembro, destinando um euro por cada reserva efetuada a fins solidários. Paralelamente, foram ainda recolhidas doações voluntárias por parte dos clientes.
Em parceria com a Casa do Povo de São Pedro, a Naturdouro procedeu à entrega de quatro cabazes de Natal, destinados a agregados familiares em situação de carência previamente identificados por aquela instituição. Já as roupas e brinquedos doados pelos clientes foram entregues à Associação de Solidariedade Social Pérola.
Esta ação solidária foi desenvolvida na Madeira, assinalando o alargamento de uma iniciativa que a Naturdouro já promove no concelho de Lamego, sede da empresa, reforçando assim o seu compromisso social junto das comunidades onde está presente.
As filas nos supermercados, o andar apressado de loja em loja nos centros comerciais, as últimas prendas no comércio tradicional, fazem-nos pensar na correria...
«It exists as a paradise for scholars who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do...
O Natal não deu descanso à irascibilidade da administração Trump - o que não deixa de ser curioso numa linha política que gosta de usar (e abusar) a religião...
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A crise habitacional na Região não é fruto de pulsões morais, mas de uma estrutura económica distorcida. Tal como um político austríaco advertia sobre...
Com as eleições presidenciais à porta, há algo que me tem chamado particularmente a atenção. Por um lado, um debate excessivamente centrado em matérias...
Sabemos bem: na Madeira, Dezembro não é apenas mais um mês no calendário. É um tempo próprio. Ao longo das semanas, a ilha abranda. Os dias ganham outro...
Para a maioria das pessoas, o Natal é um tempo de pausa. Um tempo de família, de reencontros, de mesas cheias e de feriados e tolerâncias de ponto. É a...
As autoridades continuam à procura de duas pessoas que desapareceram na Madeira durante o período de Natal. Nas redes sociais, familiares e amigos multiplicam...
A precipitação vai intensificar-se nas próximas horas na Região Autónoma da Madeira (RAM), sobretudo nas vertentes norte e nas terras altas da ilha, onde...
A França condenou hoje tiros do exército israelita que atingiram, no sábado, um ‘capacete azul’ das Nações Unidas no Líbano, de acordo com um comunicado...
Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter atingiu hoje a costa Leste de Taiwan, indicou a agência meteorológica desta ilha.
Não se contabilizam, até...
Os distritos de Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo durante a noite devido à queda de neve, enquanto Faro tem o mesmo alerta para a tarde...
O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou em Macedo de Cavaleiros, que irá fazer “presidências abertas” por todo o país, caso seja eleito,...
O Porto do Funchal viveu este sábado mais um dia de grande movimento com a escala simultânea do MSC Musica e do Marella Explorer 2.
No total, entre passageiros...
A Guarda Nacional Republicana (GNR), registou nove vítimas mortais em 2.005 acidentes rodoviários ocorridos entre 18 e 26 de dezembro de 2025, no âmbito...
A primeira campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou há cinco anos e desde então já foram administradas mais de 32 milhões de vacinas em Portugal,...
Faleceu Eurico Figueiredo, figura histórica do Partido Socialista, aos 86 anos.
Ao longo do seu percurso político, esteve ligado ao partido durante vários...