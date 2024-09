Decorre, neste momento, a cerimónia de encerramento do Encontro Internacional pela Paz, que se realiza em Parvis Notre Dame, Paris. Um momento que conta com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Milhares de pessoas, de todas as religiões do mundo, crentes e não crentes, líderes políticos e da sociedade civil juntaram-se em frente à Catedral de Notre-Dame, para lembrar que a paz se constrói com a paz.

Na página de Facebook Parlamento Mais Perto, é referido que “só com a pacificação das sociedades e dos países as sociedades evoluem, se desenvolvem, e dão uma vida justa e digna a todos”.