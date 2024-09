Migrações: Pelo menos quatro mulheres morreram em naufrágio na costa grega

Pelo menos quatro migrantes morreram hoje no leste do Mar Egeu, quando uma pequena embarcação precária que os trazia da vizinha Turquia afundou ao largo da ilha de Samos, disseram as autoridades gregas.

Segundo a guarda costeira, outras cinco pessoas foram resgatadas após o naufrágio da balsa, em que viajavam 33 pessoas.

Os corpos de quatro mulheres foram encontrados durante uma vasta operação de busca e salvamento que envolveu três barcos de patrulha da guarda costeira, uma embarcação privada e um helicóptero da força aérea. As equipas também fizeram buscas em terra, para o caso de sobreviventes terem conseguido chegar à costa.

A guarda costeira adiantou que vários migrantes foram localizados mais tarde em Samos, mas desconhecia-se se viajavam na embarcação precária.

“Pode haver mais sobreviventes que ainda não foram localizados na ilha”, disse uma porta-voz da guarda costeira grega.

A balsa afundou-se a cerca de 150 metros da costa noroeste da ilha, em condições climatéricas adversas, segundo a televisão SKAI.

As buscas estavam a ser dificultadas pelas fortes rajadas de vento que se fazem sentir na zona.

No passado dia 18, um migrante foi morto e 30 outros foram resgatados depois de terem sido lançados ao mar ao largo desta ilha por traficantes de seres humanos que tentavam escapar a uma patrulha da Guarda Costeira.

Nos primeiros sete meses do ano, 23.204 migrantes irregulares chegaram à Grécia por mar ou terra, quase o dobro do registado no mesmo período de 2023, segundo dados do Ministério da Migração e Asilo.

A Grécia, a par de Itália, Espanha ou Malta, são conhecidos como países da “linha da frente” ao nível das chegadas de migrantes irregulares à Europa. O país é abrangido pela rota migratória do Mediterrâneo Oriental (da Turquia para a Grécia).