A União Europeia (UE) decidiu hoje aplicar sanções a mais seis pessoas e três empresas por financiarem os grupos islamitas Hamas e Jihad Islâmica Palestiniana, considerados terroristas pelo bloco europeu.

Em comunicado, o Conselho da UE indicou que as empresas em causa - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd., Larrycom for Investment Ltd. e Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada -, são detidas por Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, baseado no Sudão e que está sujeito a medidas restritivas da UE desde janeiro de 2024.

Todas as três entidades foram relacionadas com o portefólio de investimentos do Hamas e serviram como empresas de fachada para facilitar os fluxos financeiros deste movimento islamita palestiniano, segundo o Conselho.

Quanto aos indivíduos listados, são Jamil Yusuf Ahmad Aliyan, um funcionário da Jihad Islâmica e líder da Fundação Muhjat AlQuds, uma organização financiada pelo Irão e cuja principal missão é fornecer apoio financeiro às famílias de combatentes e prisioneiros deste movimento, indica o mesmo comunicado.

O Conselho sancionou ainda Ahmed Sharif Abdallah Odeh, que lidera as atividades de investimento estrangeiro do Hamas e é acionista e membro do conselho de várias empresas de fachada do Hamas; Zuheir Shamlakh, um facilitador financeiro e cambista que permite transferências financeiras do Irão para o Hamas; e Ismail Barhoum, membro do ‘Bureau’ Político do Hamas, que dirige a Associação de Instituições de Caridade do Hamas, supervisionando 400 instituições de caridade e canalizando fundos para o grupo islamita.

O Conselho incluiu também Ali Morshed Shirazi, um alto funcionário do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica – Força Quds (IRGC-QF), que é chefe do Escritório do Ramo Palestiniano operando fora do Líbano, e Maher Rebhi Obeid, membro do ‘Bureau’ Político do Hamas desde 2010, responsável por dirigir os agentes terroristas do Hamas na Cisjordânia.

Com as listagens de hoje, um total de 12 indivíduos e três entidades são sancionados no âmbito de medidas restritivas contra o Hamas e a Jihad Islâmica.

Os visados estão sujeitos a um congelamento de bens, sendo-lhes vedada a disponibilização de fundos ou recursos económicos, direta ou indiretamente. Aplica-se ainda uma proibição de viajar para a UE.

Na cimeira que decorreu esta quinta-feira, o Conselho Europeu congratulou-se com a adoção da Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas – prevendo um acordo de cessar-fogo em três fases, iniciativa do Presidente norte-americano, Joe Biden.

O Conselho apelou ainda à plena aplicação dos termos da proposta de cessar-fogo sem demora e sem condições, o que conduziria a um cessar-fogo imediato em Gaza, à libertação de todos os reféns, a um aumento significativo e sustentado do fluxo de assistência humanitária em Gaza, e um cessar-fogo duradouro e o fim da crise, com os interesses de segurança de Israel e a segurança dos civis palestinos assegurados.

A UE reiterou o seu empenhamento inabalável numa paz duradoura e sustentável, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com base na solução de dois Estados, com o Estado de Israel e um Estado da Palestina independente, democrático, contíguo, soberano e viável, vivendo lado a lado em paz, segurança e reconhecimento mútuo, refere ainda o comunicado divulgado hoje.