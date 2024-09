Pelo menos dez pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas num ataque israelita perpetrado hoje contra uma residência no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, disseram à agência noticiosa espanhola EFE fontes médicas locais.

Antes, Israel lançou um ataque que visou uma área a norte de Nuseirat, no qual pelo menos seis pessoas foram mortas, incluindo três mulheres, segundo o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

No total, mais de 20 pessoas morreram hoje no já devastado território palestiniano, enquanto todos os olhares estão voltados para a escalada do fogo cruzado entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, aliado do Hamas e do Irão, no Líbano.

Em Gaza, que está sob uma incessante ofensiva israelita há quase um ano, 41.467 pessoas foram mortas, a maioria delas mulheres e crianças, e mais de 95.900 ficaram feridas, segundo o mais recente balanço efetuado pelo Ministério da Saúde do Hamas, que controla o pequeno enclave palestiniano desde 2007.

Israel mantém um bloqueio quase total ao enclave, onde a grande maioria da população vive deslocada e depende da ajuda humanitária para sobreviver.

Em agosto, 46% dos movimentos para transportar e entregar ajuda humanitária em Gaza foram negados ou impedidos por Israel, segundo dados divulgados hoje pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Além disso, apenas 16 dos 36 hospitais do enclave estão parcialmente a funcionar, segundo a ONU, depois de Israel ter atacado repetidamente centros e clínicas sob a alegação de que servem de refúgio a combatentes palestinianos.

Israel e o Hamas estão envolvidos numa guerra desde outubro de 2023.

O conflito em curso foi desencadeado por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza que está a desestabilizar toda a região do Médio Oriente.