A UNICEF, agência das Nações Unidas para a Infância, denunciou hoje a morte de 120 crianças palestinianas em ataques do exército israelita na Faixa de Gaza nos últimos 15 dias e reiterou o apelo para um cessar-fogo.

“Nos últimos 15 dias, 120 crianças foram mortas em Gaza”, declarou o escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Médio Oriente e Norte de África na sua conta na rede social X.

“Isto tem de acabar. As crianças precisam de um cessar-fogo já”, acrescentou a agência da ONU.

A posição da UNICEF surge quando o Governo israelita e o Hamas estão envolvidos em conversações indiretas na capital do Qatar, Doha, com vista a um acordo de cessar-fogo no enclave palestiniano que inclua a libertação dos reféns raptados em Israel nos ataques do movimento islamita palestiniano em 07 de outubro de 2023.

Israel lançou a sua ofensiva contra Gaza na sequência dos ataques, que fizeram cerca de 1.200 mortos e 250 raptados.

Desde então, os ataques das forças israelitas fizeram mais de 46.700 mortos na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades de Gaza controladas pelo Hamas, para além de mais de 850 mortos pelas forças de segurança e em ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.