O exército israelita reivindicou hoje a morte do chefe da unidade de ‘drones’ do Hezbollah, Mohammed Srour, num ataque em Beirute que as autoridades libanesas disseram ter provocado dois mortos e 15 feridos.

“Os caças visaram e eliminaram o comandante [Mohammed Srour] da unidade aérea do Hezbollah em Beirute”, declarou o exército num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Uma fonte próxima do grupo libanês tinha afirmado anteriormente que o comandante do Hezbollah tinha sido alvo de um ataque israelita, sem especificar se estava entre as vítimas.

O Hezbollah não se pronunciou oficialmente sobre este ataque.

O Ministério da Saúde libanês disse num comunicado que o ataque provocou dois mortos e 15 feridos, incluindo uma mulher que se encontrava em estado crítico.

Trata-se do quarto ataque numa semana ao mesmo subúrbio da capital, um reduto do Hezbollah, visando dirigentes do movimento libanês pró-iraniano.

A agência libanesa ANI disse que o ataque ocorreu às 15:15 locais (13:15 em Lisboa) e visou “um apartamento residencial num edifício de 10 andares no bairro de Qaim”.