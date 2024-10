O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs hoje novas sanções contra uma rede de financiamento do Hamas que irá afetar vários membros e organizações, incluindo uma “instituição de caridade fraudulenta”.

“No aniversário do brutal ataque terrorista do Hamas, o Tesouro continuará a degradar implacavelmente a capacidade do Hamas e de outros atores iranianos para financiar as suas operações”, declarou a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Trata-se do oitavo conjunto de sanções impostas pelo Governo norte-americano contra alegadas redes de financiamento do movimento islamita radical Hamas desde os ataques de 07 de outubro em território israelita, que conduziram à ofensiva militar em Gaza.

Entre os visados incluem-se várias empresas sediadas no Iémen e na Turquia e uma alegada instituição de caridade em Itália que, sob o pretexto de angariar fundos para ajuda humanitária, “financia a ala militar do Hamas”.

Foram ainda sancionados vários “representantes” do Hamas na Europa e uma instituição financeira controlada pelos islamitas e sediada em Gaza, o Bank al Intaj.

Há exatamente um ano, cerca de mil combatentes do Hamas atacaram inesperadamente o território israelita, matando quase 1.200 pessoas e fazendo mais de 200 reféns, dos quais quase 100 continuam reféns do Hamas.

O Governo de Telavive prometeu aniquilar o movimento islamita, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

As investidas de Israel na Faixa de Gaza já mataram quase 42 mil pessoas, a maioria civis, forçaram quase dois milhões a fugir das respetivas casas e provocaram um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.