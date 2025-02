Médio Oriente: Começaram negociações sobre segunda fase de tréguas anuncia o Hamas

As negociações entre o Hamas e Israel sobre a segunda fase do acordo de tréguas começaram através de mediadores, anunciou hoje um porta-voz do movimento islamita palestiniano.

“Começaram os contactos e as negociações para a segunda fase”, declarou Abdul Latif al-Qanou num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Israel anunciou que vai enviar uma delegação ao Qatar “no final da semana” para discutir o assunto.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reuniu-se na segunda-feira com altos funcionários norte-americanos em Washington para discutir a questão da segunda fase do acordo.

Netanyahu é hoje recebido na Casa Branca pelo Presidente norte-americano, sendo o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Donald Trump desde a sua tomada de posse, a 20 de janeiro.

A trégua entrou em vigor em 19 de janeiro e interrompeu 15 meses de combates na Faixa de Gaza, que Israel invadiu depois de ter sofrido um ataque do Hamas no seu território em 07 de outubro de 2023.

O acordo contemplava uma primeira fase de tréguas de 42 dias, durante a qual deverão ser libertados 33 reféns e centenas de palestinianos detidos nas prisões israelitas.

As conversações sobre a aplicação da segunda fase estavam previstas para começar no fim do 16.º dia do cessar-fogo.