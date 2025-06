Israel/Irão: Milhares de iranianos e iraquianos manifestam-se contra israelitas

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje contra Israel no Irão e no Iraque, outrora inimigos, após a oração semanal, segundo imagens das televisões locais e jornalistas em Bagdade.

“Esta é a sexta-feira da solidariedade e da resistência da nação iraniana em todo o país”, disse o apresentador da TV estatal iraniana ao mostrar as imagens das manifestações em Teerão, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

As imagens mostravam manifestantes na capital iraniana com retratos de comandantes mortos desde o início da guerra com Israel, em 13 de junho, enquanto outros agitavam bandeiras iranianas e do Hezbollah libanês.

Na faixa de um manifestante lia-se “Sacrificarei a minha vida pelo meu líder”, em referência ao líder supremo da República Islâmica do Irão, ‘ayatollah’ Ali Khamenei.

Segundo a televisão iraniana, outras manifestações ocorreram em várias cidades do país, incluindo Tabriz, no noroeste do Irão, e Shiraz, no sul.

No Iraque, milhares de manifestantes mobilizados pelo influente dignitário religioso Moqtada al-Sadr reuniram-se em Bagdade e noutros pontos do país para denunciar a guerra de Israel contra o Irão.

Numa larga avenida do bairro pobre de Madinet Sadr, protegida do sol sufocante por um mar de guarda-chuvas, os manifestantes começaram por participar na tradicional oração de sexta-feira, segundo um correspondente da AFP.

“Não, não à América, não, não a Israel”, entoou o imã antes de iniciar o sermão, uma palavra de ordem que os fiéis adotaram sem reservas.

“Não se trata de uma guerra por armas nucleares”, afirmou o motorista de táxi Abu Hussein, 54 anos, denunciando antes “a guerra do diabo” contra a República Islâmica do Irão.

Hussein disse que “Israel e os Estados Unidos sempre quiseram controlar o Médio Oriente” e defendeu que “o Iraque tem de intervir”.

“Com financiamento, com armas, com apoio sob a forma de manifestações”, sugeriu.

Na cidade portuária de Basra, no sul do país, cerca de 2.000 manifestantes concentraram-se numa avenida, segundo a AFP.

O xeque Qussai al-Assadi, um clérigo xiita de 43 anos, chegou a falar de uma “terceira guerra mundial contra o Islão”.

Denunciou também a violação do espaço aéreo iraquiano pela força aérea israelita para atacar o vizinho Irão.

“Israel e os americanos violaram o espaço aéreo e a soberania do Iraque, e nós recusámos estes ataques de ‘drones’ e mísseis”, afirmou.

Citando Moqtada al-Sadr, disse que não queria que “o Iraque fosse arrastado ou transformado num campo de batalha”.

Recentemente retirado da cena política iraquiana, Moqtada al- Sadr convocou a manifestação, a primeira que organiza nos últimos meses em Bagdade e noutras cidades do país.

O líder religioso muçulmano xiita, venerado por dezenas de milhares de iraquianos, não hesitou no passado em criticar a influência das fações pró-Teerão no Iraque fora do quadro do Estado.

Numa declaração de apelo às manifestações, condenou o “terrorismo sionista e americano” e denunciou “a agressão contra os vizinhos Irão, Palestina, Líbano, Síria e Iémen”, referindo-se às operações militares israelitas no Médio Oriente.

Pouco depois da revolução islâmica em Teerão em 1979, o Irão e o Iraque, liderado por Saddam Hussein, travaram uma guerra ao longo da década de 1980, que terá causado mais de um milhão de mortos, segundo estimativas.

Alegando que o Irão estava prestes a adquirir uma bomba atómica, Israel lançou um ataque aéreo maciço contra a República Islâmica em 13 de junho, o que desencadeou a resposta iraniana.

Desde então, tem havido uma sucessão de ataques israelitas contra o Irão e lançamentos de mísseis iranianos contra o território israelita.