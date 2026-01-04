Irão: Governo anuncia apoio mensal a todos os cidadãos em resposta a protestos

O Irão anunciou hoje a atribuição de um apoio mensal de cerca de seis euros a todos os cidadãos, por quatro meses, para “reduzir a pressão económica sobre a população”.

O anúncio, feito pela porta-voz do Governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, na televisão estatal, acontece na sequência de uma semana de forte contestação por civis e comerciantes por causa do elevado custo de vida no país.

O salário médio no Irão, um país com 86 milhões de habitantes, é de cerca de 170 euros, e o salário mínimo ronda os 85 euros mensais.

Os protestos começaram a 28 de dezembro em Teerão, relacionados com a recessão económica e a taxa de inflação elevada, mas alargaram-se a reivindicações políticas e estenderam-se a outras 40 cidades.

Segundo organizações de direitos humanos, pelo menos 15 pessoas morreram nestes protestos e foram registadas quase 600 detenções.

O Irão tem sofrido ainda um aumento das pressões e sanções económicas dos Estados Unidos, que, juntamente com Israel, voltaram a criticar o programa nuclear de Teerão.

Estas manifestações são as maiores desde o movimento de 2022-2023, durante o qual a repressão pelas autoridades resultou em centenas de mortos e milhares de detenções, segundo ativistas.

O Irão atravessa uma crise económica, marcada por uma inflação anual de 42% e com a inflação homóloga em dezembro a superar os 52%.

As manifestações levaram na sexta-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump, a avisar Teerão que não ficará passivo a assistir ao que considera ser “um ato de repressão” do regime.

A atitude levou o representante diplomático do Irão junto das Nações Unidas a enviar uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, em protesto contra o que considerou uma ingerência de Trump.