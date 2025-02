Uma equipa de investigadores revelou ter alcançado novos conhecimentos sobre os rituais funerários das sociedades do final da Idade do Gelo na Europa Central, que incluem a dissecação sistemática dos mortos ou canibalismo.

Vestígios de manipulação de restos mortais humanos encontrados na Gruta de Maszycka, no sul da Polónia, datados de há 18 mil anos, indicam que a dissecação sistemática dos mortos e o canibalismo também eram praticados, de acordo com um estudo publicado na Scientific Reports.

Esta gruta é um importante local de escavação do Paleolítico Superior Final. Há mais de 100 anos, os investigadores descobriram ossos humanos entre ferramentas de pedra e osso, juntamente com restos de animais caçados durante a Idade do Gelo.

Estas descobertas foram associadas a uma sociedade da Era Glacial Tardia em França, conhecida como Magdaleniana, que existiu há entre 20.000 e 14.500 anos.

As escavações na década de 1960 revelaram mais restos humanos, pelo que um total de 63 ossos de dez indivíduos datados de há 18.000 anos puderam ser examinados. Esta é uma das mais importantes coleções de restos humanos do final do Paleolítico Superior.

Utilizando métodos modernos, a equipa identificou 36 fragmentos ósseos que mostravam sinais de que os indivíduos tinham sido dissecados imediatamente após a morte.

As marcas de corte nos fragmentos do crânio indicam que as inserções musculares e o couro cabeludo foram removidos antes de os ossos longos serem esmagados para atingir a medula óssea.

Francesc Marginedas, do Instituto Catalão de Paleoecologia Humana e Evolução Social (Espanha) e primeiro autor do estudo destacou que “a posição e a frequência das marcas de corte, bem como o esmagamento intencional dos ossos, não deixam dúvidas de que a sua intenção era extrair componentes nutricionais dos mortos.”

Os magdalenianos são conhecidos pela sua arte impressionante, como as famosas pinturas rupestres de Lascaux.

“A vasta gama de provas artísticas aponta para condições de vida favoráveis durante este período. Por isso, parece improvável que o canibalismo tenha sido praticado por necessidade”, frisou, por sua vez, o professor Thomas Terberger, do Departamento de Pré-história e História Antiga da Universidade de Göttingen (Alemanha).

Para Marginedas, é possível “que este seja um exemplo de canibalismo violento”.

“Após a última Era Glacial, houve um crescimento populacional, e isso pode ter levado a conflitos por recursos e territórios. E há evidências de casos isolados de canibalismo em ligação com conflitos violentos. Além disso, foram encontrados restos humanos misturados com detritos de povoações na Gruta de Maszycka, indicando que os mortos não foram tratados com respeito”, sublinhou ainda.