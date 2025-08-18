Incêndios: Quarta vítima mortal em Espanha

Um bombeiro morreu em Espanha num acidente com um camião no combate a um incêndio em Castela e Leão, elevando para quatro o número de mortos nos fogos deste ano no país, disseram hoje as autoridades.
O acidente ocorreu num caminho florestal, quando o camião-cisterna que conduzia o bombeiro que morreu se virou num terreno inclinado, disse o governo regional de Castela e Leão, no noroeste de Espanha e uma das regiões do país mais afetadas pelos fogos das últimas semanas na Península Ibérica.
Esta é a quarta morte nos incêndios deste verão em Espanha e a terceira na região de Castela e Leão.
Segundo informações oficiais, 19 grandes incêndios estão hoje ativos em Castela e Leão, que tem fronteira com Portugal.
Outros incêndios de grandes dimensões em Espanha afetam ainda as regiões da Galiza (noroeste) e Extremadura (oeste), ambas com fronteira com Portugal.
Milhares de pessoas permaneciam esta manhã temporariamente desalojadas, por terem sido retiradas de casa, em municípios como Leão, Palencia, Zamora ou Salamanca.
Por outro lado, 15 estradas, todas secundárias, estavam cortadas devido aos incêndios no noroeste e oeste do país.
O comboio de alta velocidade entre Madrid e Galiza continua hoje parado pelo sexto dia consecutivo.
Espanha espera uma descida de temperaturas a partir de hoje nas zonas mais afetadas pelos incêndios, depois de 16 dias consecutivos de onda de calor.
Em declarações hoje à rádio Cadena SER, a ministra da Defesa, Margarita Robles, admitiu que só uma descida de temperaturas poderá levar ao controlo dos fogos.
Mais de 70 mil hectares arderam em Espanha nos últimos dias e mais de 157 mil desde o início deste ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).
As temperaturas elevadas e os incêndios também têm afetado nas últimas semanas outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu no domingo fornecer todos os recursos necessários às comunidades autónomas para extinguir os incêndios que assolam o país e propôs um “amplo pacto de Estado para mitigar a emergência climática”.
Francis Collins, um dos responsáveis pelo mapeamento do DNA humano, revelou que o que o preocupa mais neste momento da história é o défice de compaixão....
No verão de 1385, o destino de Portugal pendia por um fio. Com a morte do rei D. Fernando e sem herdeiro varão, a sucessão ao trono português tornou-se...
Recentemente, com a morte prematura do ex-jogador do F.C.Porto e da seleção Jorge Costa (1971/2025) voltou a colocar-se a dimensão daquilo que faz distinguir...
O norte-americano Nelson de Mille, a propósito da emigração irlandesa, escreveu no seu livro “Catedral”: “Grande praga que varreu a terra, levando o primogénito,...
Há quem diga que se casar fosse bom, chamava-se cassorte. Talvez. Eu, pelo sim pelo não, casei duas vezes. Naturalmente que pela igreja foi uma só. Nisso...
O verão traz consigo, para muitos, a tão esperada pausa das férias. Este período pode influenciar de forma significativa a saúde psicológica, oferecendo...
Se há previsibilidade infalível no nosso País é a que nos anuncia, com larga antecedência, que vamos ter incêndios no verão.
É certo que as alterações climáticas...
Escrevo-te neste agosto que me encontrou no Norte, com os dias longos e uma luz que parece pintada à mão. Em Herlev, na Dinamarca, a brisa traz um cheiro...
Dirigente associativo. Um cargo nobre, cada vez mais raro, quase em vias de extinção.
Falo do verdadeiro dirigente, aquele que vive para o contexto lúdico,...
DO FIM AO INFINITO
Ergueu-se. Foi à casa de banho. Vomitou e aqueles foram, sem dúvida, os piores vómitos da sua vida. Mas depois sentiu-se melhor. Bebeu um copo de leite...
Luís Gaspar, responsável pela Direção de Serviços, Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem (DSTAIA) e o coordenador do Gabinete de Modernização...
Egito indicou hoje ter enviado a Israel uma nova proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, associada à libertação dos reféns mantidos naquele território...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à Casa Branca, em Washington, para uma reunião com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre...
Foram hoje entregues, no Tribunal Judicial de Santa Cruz, as listas do Partido Socialista para as eleições autárquicas naquele concelho, que contam com...
O Partido Socialista entregou, esta manhã, no Tribunal da Ponta do Sol, as listas de candidatos às eleições autárquicas de 12 de outubro pela Calheta.
A candidatura do MPT à Câmara do Funchal entregou, hoje a lista às autárquicas no Tribunal Judicial do Funchal pouco antes da hora marcada. Ou seja, às...
A Iniciativa Liberal, no âmbito da entrega da lista candidata às eleições autárquicas, comprometeu-se, na voz do cabeça de lista, João Côrte Fernandes,...
O Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) encontra-se a acompanhar de perto o processo de controlo de maturação...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exortou hoje Donald Trump a exercer “a paz pela força” contra a Rússia, retomando os termos usados pelo líder...
O Presidente da Assembleia da República recusou hoje o pedido do JPP para convocar uma reunião extraordinária da comissão permanente do parlamento sobre...
Diogo Teixeira, cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Santa Cruz, evidenciou, esta tarde, que a prioridade desta candidatura é resolver...