Seis pessoas morreram e oito ficaram feridas num incêndio na noite de sábado num restaurante na cidade checa de Most, no noroeste do país, segundo informações hoje divulgadas pelos serviços de emergência.

“O fogo propagou-se muito rapidamente depois da provável queda de um aquecedor a gás”, disse o corpo de bombeiros local numa mensagem publicada na rede social X e citada pela AFP.

Os feridos, seis deles em estado grave, foram transportados para vários hospitais. Segundo a EFE, um dos bombeiros que participou no combate ao fogo também sofreu ferimentos.