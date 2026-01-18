Gronelândia: Secretário do Tesouro norte-americano convicto de que Europa reconhecerá anexação

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, mostrou-se convicto de que a Europa acabará por reconhecer que a anexação da Gronelândia, reivindicada pelo Presidente norte-americano Donald Trump, é a melhor decisão possível.
Na base desta convicção de Bessent está a ideia de que “os europeus projetam fraqueza” e precisam das garantias de segurança que o seu país oferece.
“Paz através da força”, declarou Bessent à NBC.
“Incorporemos [a Gronelândia] nos Estados Unidos e não haverá conflito, porque os Estados Unidos, neste momento, são o país mais forte do mundo. Os europeus projetam fraqueza. Os Estados Unidos projetam força”, afirmou.
Bessent declarou-se convencido de que os líderes europeus “acabarão por ceder” depois de compreenderem que “precisam da proteção de segurança” que o seu país proporciona.
“Acredito que acabarão por compreender que a Gronelândia, sob o controlo dos Estados Unidos, é o melhor resultado possível”, afirmou.
O secretário do Tesouro insistiu que o território é “essencial” para os Estados Unidos e para o seu novo sistema de defesa, designado como Cúpula Dourada.
“O Presidente Trump está a estudar a possível batalha no Ártico que poderá ocorrer no próximo ano. A América tem de controlar a situação”, explicou.
Ao mesmo tempo, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, recomendou à Europa que se abstivesse de tomar represálias depois de o Partido Popular Europeu ter proposto a suspensão do acordo comercial entre Washington e Bruxelas, que pôs fim ao último conflito tarifário.
“Nós moderámos as nossas tarifas enquanto continuamos à espera que eles façam o mesmo”, afirmou à Fox News, acrescentando: “Se eu fosse eles, deixaria este assunto de lado, mas se querem transformar esta questão num problema comercial, que o façam”.
Estive em Nay Pyi Taw num momento decisivo da história de Myanmar, em 2015, nas primeiras eleições multipartidárias após décadas de uma ditadura militar...
Quantas vezes vemos no nosso dia a dia bebés no carrinho com o telemóvel na mão? Ou crianças pequenas a comerem enquanto deslizam o dedo pelo ecrã? Ou...
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
A minha mão atravessa agora o primeiro nevoeiro da noite. Há espinhos fugazes no dorso da escuridão, uma espécie de bálsamo perfurando o calor de Deus,...
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O candidato presidencial Gouveia e Melo assumiu hoje que os resultados da primeira volta das eleições não corresponderam aos objetivos que traçou, mas...
Uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos, garantiu hoje o triunfo ‘suado’ do líder FC Porto na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo...
O candidato presidencial António Filipe considerou que o seu resultado nas eleições de hoje ficou aquém do que o país precisa e apelou ao voto em António...
António José Seguro foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais de hoje nos Açores com 30,79% do votos, segundo os dados do Ministério da Administração...
O mandatário regional de António José Seguro, considerou que a passagem do candidato socialista à segunda volta das eleições presidenciais constitui “um...
A presidente do PS Madeira, Célia Pessegueiro, manifestou há momentos a satisfação com a passagem de António José Seguro à segunda volta das eleições presidenciais,...
Dos 55,65% dos votantes no Funchal, 30,26% deram a vitória a André Ventura. António José Seguro ficou em segundo, com 23,90%.
O terceiro lugar foi ocupado...
André Ventura foi o candidato mais votado na Região Autónoma da Madeira, segundo os resultados finais das eleições presidenciais, com a totalidade das...
O PSD não emitirá nenhuma indicação de voto na segunda volta das eleições presidenciais, anunciou hoje Luís Montenegro, considerando que nem António José...