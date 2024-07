A Grécia vai reforçar as suas equipas de combate a incêndios durante o verão com 240 bombeiros de Bulgária, Malta, Moldávia e Roménia, que estarão destacados no país desde julho até meados de setembro, revelaram hoje autoridades.

Este é o terceiro ano consecutivo que a Grécia conta com bombeiros estrangeiros destacados durante o auge da época de incêndios florestais que têm devastado o país, nos últimos verões, marcados pelo tempo extremamente quente e seco.

A primeira equipa estrangeira, da Bulgária, já se encontra estacionada na cidade de Salónica, no norte da Grécia, enquanto uma segunda equipa de 15 elementos, proveniente de Malta, deve chegar em meados do mês e ficar estacionada no sul do país, disse o ministro da Proteção Civil.

Dezenas de pessoas foram evacuadas na segunda-feira de hotéis e casas nas ilhas de Kos e Chios, no leste do Mar Egeu, enquanto as forças terrestres, apoiadas por meios aéreos, procuravam controlar dois grandes incêndios florestais.

Cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros (quatro bombeiros e um voluntário) e um homem foi preso e multado em 8.000 euros, em Chios, por alegadamente ter iniciado o incêndio naquela região.

Nas últimas 24 horas deflagraram 36 incêndios florestais em todo o país, a grande maioria dos quais controlados nas fases iniciais.

Espera-se que o verão deste ano seja particularmente propenso a incêndios, após um inverno ameno e particularmente seco.

No ano passado, os grandes incêndios florestais na Grécia causaram a morte a mais de 20 pessoas.