Grande parte da República Checa, incluindo a capital, Praga, e outras grandes cidades, está sem energia desde cerca das 12:00 locais (menos uma hora em Lisboa), segundo as autoridades locais, que estão a investigar a causa.

Meios de comunicação checos relatam que a quebra de energia está a afetar residências, empresas e transportes e os bombeiros estão a socorrer pessoas que ficaram presas em elevadores.

“Houve uma falha na linha V411. (... ) Parte do sistema de transmissão está sem energia; o evento também afetou uma parte maior das subestações do sistema de transmissão. As causas estão a ser investigadas e os engenheiros de energia da ČEPS estão a trabalhar intensamente para restaurar o fornecimento de energia”, disse Lukáš Hrabal, porta-voz da ČEPS, ao meio iDNES.cz.

O primeiro-ministro, Petr Fiala, escreveu na rede X que a Equipa Central de Crise está de prontidão.

“Estamos a investigar as causas e a resolver o problema”, adiantou.