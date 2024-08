A França apelou hoje aos visitantes franceses para abandonarem o Irão “o mais rápido possível”, devido ao risco “agravado” da escalada militar entre este país do Médio Oriente e Israel.

“Devido ao risco agravado da escalada militar na região, os franceses de passagem no Irão que ainda estejam no país são aconselhados a partir o mais rápido possível”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) francês.

“Até à sua saída, são aconselhados (...) a manterem a maior vigilância, a afastarem-se de todas as manifestações, a informarem-se da situação e a consultarem regularmente o portal da embaixada” de França no Irão, referiu ainda o MNE francês.

O ministério, que não especificou o número de franceses potencialmente afetados pela nova recomendação, recordou que todo o território iraniano está com alerta vermelho no mapa das recomendações para viajantes.

“Os cidadãos franceses são, por isso, formalmente aconselhados a não viajarem para o Irão, seja qual for o motivo”, acrescentou.

Ismail Haniyeh, o líder político do movimento islamista palestiniano do Hamas, foi morto na quarta-feira em Teerão.

O Irão, o grupo islamista palestiniano Hamas e o movimento xiita libanês Hezbollah acusaram Israel de estar por trás da morte de Haniyeh, que ocorreu pouco depois de um ataque israelita ter matado o líder militar do Hezbollah, Fouad Choukr, no Líbano, na terça-feira.

Estes dois ataques fizeram renascer os receios de um alargamento a todo o Médio Oriente do conflito entre Israel e o Irão – que tem como aliados grupos do Líbano, da Síria, do Iraque e do Iémen.