Um palestiniano de 16 anos foi hoje morto por forças israelitas estacionadas no norte de Cisjordânia ocupada após ter tentado apunhalar uma pessoa que sofreu ferimentos sem gravidade, indicou um porta-voz militar.

“Um terrorista efetuou um ataque com arma branca no cruzamento de Yitzhar. Em resposta, os soldados das Forças de Defesa de Israel que atuavam na zona mataram o terrorista”, segundo o porta-voz militar.

O incidente mortal ocorreu perto da localidade palestiniana de Huwara, local de constantes e sangrentos confrontos entre palestinianos e colonos israelitas.

“Os soldados continuam a patrulhar a zona”, acrescentou o mesmo responsável militar, ao publicar uma foto com uma faca de cozinha que supostamente terá ido utilizada como arma pelo adolescente.

O jovem foi identificado pelo ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana como Muhamad Hisham Muhamad Shehadeh, de 16 anos, que confirmou ter sido “baleado pelas forças de ocupação perto da cidade de Huwara”.

No decurso deste novo incidente, “as forças israelitas impediram que as equipas de emergência médica e ambulâncias se aproximassem do local para prestar assistência”, assegurou a agência noticiosa oficial palestiniana Wafa.

As autoridades não informaram sobre o estado da pessoa que terá sido atacada, mas a imprensa local assegura que apenas apresenta feridas ligeiras e se encontra em boas condições.

Desde o passado sábado, as forças israelitas mataram quatro menores palestinianos entre os 10 e os 16 anos na Cisjordânia ocupada, a maioria no decurso das habituais incursões militares.

A Cisjordânia ocupada e Israel registam a maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-2005), e desde o início deste ano já foram mortos pelo menos 91 palestinianos pelas forças militares israelitas, incluindo 23 menores, indica a agência noticiosa Efe. O ano de 2023 foi o mais letal em duas décadas, com mais de 520 mortos palestinianos.

Do lado israelita registam-se nove civis mortos em ataques palestinianos, e de uma mulher soldado numa incursão em Jenin.

Huwara tem sido cenário de numerosos incidentes violentos entre palestinianos e colonos israelitas. Desde janeiro e segundo a OCHA, uma agência humanitária das Nações Unidas, pelo menos três palestinianos foram mortos em confrontos com habitantes de colonatos israelitas ilegais.

O Exército israelita intensificou as suas já frequentes incursões na Cisjordânia após os ataques dos Hamas de 07 de outubro passado, e que implicaram uma operação militar em larga escala na Faixa de Gaza, que ainda prossegue.

Desde então foram mortos pelo menos 422 palestinianos na Cisjordânia na sequência de incidentes violentos com colonos ou tropas israelitas, onde se incluem combatentes e civis, incluindo 122 menores.