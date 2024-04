EUA/Eleições: Biden acusa Trump de por mulheres em risco na questão do aborto

O Presidente dos Estados Unidos e candidato democrata à reeleição, Joe Biden, acusou hoje o rival republicano, Donald Trump, de pôr em risco a saúde das mulheres ao defender que os estados decidam o acesso ao aborto.

Biden lançou esta acusação em resposta a Trump, que divulgou uma mensagem vídeo na qual descartava a defesa de uma proibição nacional do aborto caso vencesse as eleições, defendendo que cada um dos 50 estados norte-americanos deve decidir a sua própria legislação nesta matéria.

Num comunicado, Biden lembrou que Trump é o principal responsável pela decisão do Supremo Tribunal - com uma maioria conservadora e três juízes nomeados pelo ex-presidente republicano - que em 2022 reverteu a legislação de controlo federal na defesa do acesso ao aborto, que vigorava desde 1973.

Após esta decisão do Supremo Tribunal, vários estados controlados pelos republicanos começaram a proibir a prática do aborto.

O Presidente democrata culpou o seu antecessor pela “crueldade e caos que assolou os Estados Unidos” desde essa decisão.

“Por causa de Donald Trump, uma em cada três mulheres nos Estados Unidos já vive sob proibições radicais e perigosas que colocam as suas vidas em risco e ameaçam os médicos com processos judiciais por fazerem o seu trabalho”, escreveu Biden.

O líder norte-americano denunciou que as mulheres que desejam interromper a gravidez estão a ser rejeitadas pelas clínicas que procuram e são obrigadas a recorrer à Justiça para solicitar atendimento ou viajar para outros estados onde o aborto é legal.

Biden lembrou ainda que em estados como a Florida o aborto passará a ser ilegal após seis semanas de gestação, “antes mesmo de muitas mulheres saberem que estão grávidas”.

O presidente reiterou que está determinado a “restaurar a proteção federal” ao aborto se conseguir a reeleição e uma maioria democrata no Congresso após as eleições de novembro próximo.