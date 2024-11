As autoridades de Espanha têm registo de 89 pessoas desaparecidas nas inundações no leste do país na semana passada, segundo dados oficiais divulgados hoje.

Esta é a primeira vez que é revelado oficialmente um número de desaparecidos nas inundações, que afetaram sobretudo a província de Valência, na região autónoma da Comunidade Valenciana.

As inundações fizeram ainda pelo menos 217 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.

Os 89 desaparecidos foram contabilizados até às 20:00 de hoje (19:00 em Lisboa) pelas estruturas da Polícia Nacional e da Guarda Civil espanholas criadas com esse objetivo e nas quais estão a trabalhar também médicos forenses.

Estes casos de desaparecidos correspondem exclusivamente a denúncias em que os familiares forneceram dados sobre as pessoas que procuram, assim como amostras biológicas que permitirão, posteriormente, a identificação das vítimas, no caso de virem a ser encontrados os cadáveres, segundo explicou hoje o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, sob cuja tutela está o Centro de Integração de Dados (CID), uma estrutura que funciona em casos como o do temporal da semana passada.

O CID realçou, num comunicado, que este número pode não corresponder ao número total de desaparecidos nas inundações, pela possibilidade de alguns casos não terem sido ainda denunciados e por haver neste momento 62 cadáveres ainda não identificados nas morgues de Valência, cujos dados terão de ser cruzados com os dos desaparecidos.

Segundo o CID, foram realizadas até agora 195 autópsias de vítimas mortais nas inundações.