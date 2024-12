O diretor executivo da gigante seguradora norte-americana UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi mortalmente baleado hoje de manhã à porta de um hotel no centro de Manhattan, Nova Iorque, segundo uma testemunha com informações sobre a investigação.

Brian Thompson, 50 anos, dirigia-se para o Hotel New York Hilton, em Manhattan, para participar na conferência anual de investidores da UnitedHealthcare, quando foi baleado no peito por volta das 06:40 (11:40 em Lisboa), vindo a falecer à chegada ao hospital.

Um homem armado, que, segundo os investigadores, estava de cara coberta, esperou cerca de 10 minutos pela chegada de Thompson antes de abrir fogo a seis metros de distância, disparando várias vezes e atingindo o empresário.

Cerca de seis horas depois do ataque, as autoridades continuavam à procura do suspeito, que poderá ter fugido para o Central Park.

Os detalhes da situação ainda não são claros, mas as autoridades afirmaram que o ataque poderá ter sido premeditado.

A UnitedHealthcare, que conta com 440.000 trabalhadores e um volume de negócios anual de 371 mil milhões de dólares (cerca de 352 mil milhões de euros, ao câmbio atual), é o braço de seguros do gigante do setor da saúde, UnitedHealth Group Inc.

A empresa sediada em Minnetonka, Minnesota, realizou a sua reunião anual de investidores em Nova Iorque, esta manhã, para informar Wall Street sobre a direção da empresa e as expectativas para o ano seguinte, mas os participantes foram informados de que a conferência iria terminar mais cedo.

Thompson ocupou o cargo de diretor executivo durante mais de três anos e estava na empresa desde 2004.

A UnitedHealthcare é o maior fornecedor de planos Medicare Advantage nos Estados Unidos e gere a cobertura de seguros de saúde para empregadores e programas Medicaid financiados pelo estado e pelo Governo federal.