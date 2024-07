Deslizamento de terras mata 11 pessoas em mina ilegal na Indonésia

Pelo menos 11 pessoas morreram e 19 estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras ter atingido no domingo uma mina de ouro ilegal na ilha indonésia de Celebes, avançou hoje a agência de resgate local.

Cerca de 35 pessoas encontravam-se a escavar num poço da pequena mina de ouro na região de Bone Bolango, província de Gorontalo, quando foram surpreendidos por um deslizamento de terras, afirmou o porta-voz da agência de busca e salvamento de Gorontalo, Afifuddin Ilahude.

As equipas de resgate salvaram cinco feridos no domingo e recuperaram hoje 11 corpos, referiu o mesmo responsável, notando que os socorristas procuram 19 pessoas que foram dadas como desaparecidas.

As buscas “foram dificultadas pela chuva intensa e pelas estradas bloqueadas, cobertas de lama espessa e lixo”, notou.

Já o porta-voz da agência nacional de gestão de catástrofes, Abdul Muhari, indicou que as chuvas torrenciais, que têm assolado a região desde sábado, também danificaram um dique, causando inundações de até três metros em cinco aldeias de Bone Bolango.

Cerca de 300 casas foram afetadas e mais de mil pessoas fugiram do local.

As operações mineiras informais são comuns na Indonésia e proporcionam um meio de subsistência a milhares de pessoas que trabalham em condições de insegurança.

Deslizamentos de terra, inundações e colapsos de túneis são apenas alguns dos perigos enfrentados pelos mineradores.

Grande parte do processamento de minério de ouro envolve mercúrio e cianeto, substâncias altamente tóxicas, e os trabalhadores frequentemente usam pouca ou nenhuma proteção.

O último grande acidente relacionado com a mineração do país ocorreu em fevereiro de 2019, causando 40 mortos, quando uma estrutura de madeira improvisada numa mina de ouro ilegal na província de Celebes do Norte desabou devido a mudanças no solo e ao grande número de buracos de mineração.