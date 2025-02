Pelo menos 23 pessoas morreram hoje na sequência de uma derrocada de túneis numa mina de ouro na província de Tibesti, no norte do Chade.

“Perdemos filhos, irmãos e amigos. Estes jovens estavam simplesmente a tentar ganhar a vida em condições precárias”, disse à agência de notícias EFE Moussa Goudja, membro do conselho da cidade de Kouri-Bougoudi, onde ocorreu o acidente.

As circunstâncias exatas do acontecimento ainda não são claras, mas as autoridades locais indicam que o colapso foi causado por uma série de deslizamentos de terra após escavações descontroladas.

“Estávamos a trabalhar quando ouvimos um barulho forte. Antes de podermos reagir, a terra começou a desmoronar-se à nossa volta. Consegui escapar, mas os meus amigos não tiveram tanta sorte”, disse Adam, um dos que sobreviveu ao desmoronamento.

A tragédia levanta questões sobre a segurança e a organização da exploração mineira no Chade, um setor que, apesar de promissor do ponto de vista económico, continua a ser marcado por práticas ilegais e perigosas.

“É urgente tomar medidas para evitar tragédias semelhantes no futuro”, disse Goudja.

Desde a descoberta, há pouco mais de uma década, de uma grande quantidade de ouro e de outros minérios na província de Tibesti, a zona tem sido frequentemente alvo de confrontos mortais entre mineiros e o Governo chadiano.