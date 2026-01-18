Cuba aprova “planos e medidas” para declarar “estado de guerra”

O Conselho de Defesa Nacional de Cuba aprovou no sábado “planos e medidas” para declarar “estado de guerra”, segundo adiantaram hoje meios de comunicação estatais daquele país da América Central.
Segundo a agência de notícias Efe, a anúncio acontece numa época de tensão com os Estados Unidos após os ataques de Washington à Venezuela, que culminaram com a captura do presidente daquele país, Nicolás Maduro.
De acordo com a imprensa oficial, aponta a Efe, não há ainda detalhes sobre as medidas aprovadas, numa reunião daquele conselho que teve lugar no sábado, mas estas baseiam-se no conceito da guerra de todo o povo.
Trata-se de uma estratégia impulsionada na década de 1980, pelo então Presidente cubano Fidel Castro, baseada na mobilização geral da população cubana para enfrentar uma possível agressão externa.
O Conselho de Defesa Nacional, titulado pelo Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, é o órgão encarregado de assumir o controlo do país durante desastres naturais ou conflitos armados, “em cumprimento das atividades previstas para o Dia da Defesa”, visando “aumentar e aperfeiçoar o nível de preparação e coesão dos órgãos de direção e do pessoal”, cita a Efe.
Segundo os meios de comunicação do Estado, o ex-presidente Raúl Castro, de 94 anos, “acompanhou o desenvolvimento da atividade” e a classificou a reunião como “boa e eficiente”.
Este foi o segundo sábado dedicado a atividades de defesa no país após a operação militar norte-americana na Venezuela do passado dia 03 de janeiro.
Aquelas atividades, de acordo com relatos da imprensa estatal, incluíram ensaios de emboscadas e treinos para a instalação de minas, proteção da população e aulas combinadas em áreas como saúde militar, defesa contra armas de extermínio em massa, manuseio de armas e técnicas de camuflagem.
No ataque norte-americano a Caracas, morreram 32 militares cubanos, que receberam uma série de homenagens póstumas, após a chegada dos corpos à ilha, tendo num destes momentos o Presidente cubano garantido que “não há rendição nem capitulação possível” perante um possível ataque dos Estados Unidos.
“Cuba não tem que fazer nenhuma concessão política e isso nunca estará numa mesa de negociações para um entendimento entre Cuba e os Estados Unidos”, salientou Miguel Díaz-Canel, citado pela Efe.
Durante estes eventos, Díaz-Canel vestiu o uniforme verde-oliva de chefe do Conselho de Defesa Nacional, algo que, segundo a lei cubana, é reservado para estados de guerra e emergência, ou em caso de mobilização geral.
Estive em Nay Pyi Taw num momento decisivo da história de Myanmar, em 2015, nas primeiras eleições multipartidárias após décadas de uma ditadura militar...
Quantas vezes vemos no nosso dia a dia bebés no carrinho com o telemóvel na mão? Ou crianças pequenas a comerem enquanto deslizam o dedo pelo ecrã? Ou...
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
A minha mão atravessa agora o primeiro nevoeiro da noite. Há espinhos fugazes no dorso da escuridão, uma espécie de bálsamo perfurando o calor de Deus,...
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
António José Seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais, com 31,14% dos votos (1.752.325 eleitores), e apontou já à vitória na segunda volta,...
As 12 pessoas mais ricas do mundo têm mais dinheiro do que a metade mais pobre da humanidade, ou seja, do que quatro mil milhões de pessoas, avança hoje...
António José Seguro, vencedor da primeira volta das presidenciais, considerou que hoje “venceu a democracia” e “voltará a ganhar em 08 de fevereiro”, apelando...
O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, considerou hoje que só perderá a segunda volta das eleições presidenciais “por egoísmo do PSD,...
O candidato presidencial Cotrim Figueiredo assumiu hoje que não passar à segunda volta das eleições, ficando em terceiro lugar atrás de António José Seguro...
O líder do PSD, e primeiro-ministro, Luís Montenegro, deslocou-se esta noite ao hotel onde o candidato presidencial apoiado pelos sociais-democratas e...
Pelo menos 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas com gravidade no acidente de hoje com dois comboios de alta velocidade èm Córdoba, sul de Espanha,...
Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros ocorreu esta noite, na via rápida, na zona de Gaula, no sentido Funchal-Machico.
Dois...
O candidato presidencial Gouveia e Melo assumiu hoje que os resultados da primeira volta das eleições não corresponderam aos objetivos que traçou, mas...
Uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos, garantiu hoje o triunfo ‘suado’ do líder FC Porto na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo...