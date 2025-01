O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseram esperar uma “agenda pró-europeia forte” por parte do novo primeiro-ministro da Bulgária, hoje aprovado pelo parlamento búlgaro.

“As minhas mais calorosas felicitações, Rosen Zhelyazkov, pela sua nomeação como primeiro-ministro da Bulgária. Desejo-lhe sucesso e aguardo com expectativa a possibilidade de trabalharmos juntos numa agenda pró-europeia forte em benefício de todos os búlgaros”, escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).

Também no X, a líder do executivo comunitário endereçou as suas “felicitações a Rosen Zhelyazkov”, adiantando aguardar “com expectativa a oportunidade de trabalhar em prol de uma Bulgária próspera numa Europa forte e unida”.

“Agradeço igualmente o seu apoio à nossa corajosa vizinha Ucrânia”, concluiu Ursula von der Leyen.

O parlamento búlgaro aprovou hoje um novo Governo formado pelo partido conservador GERB, o partido socialista e o populista ITN, encerrando assim o impasse político em que o país vivia.

O novo Governo de coligação, liderado pelo conservador Rosen Zhelyazkov (GERB) e contando ainda com a formação da minoria turca, obteve o apoio de 125 deputados e a rejeição de 114 no Parlamento, que foi formado após as eleições de 27 de outubro.

Em três anos e meio foram realizadas sete eleições na Bulgária.

O novo chefe de Governo é próximo do antigo primeiro-ministro Boyko Borisov, que liderou a Bulgária durante quase uma década antes de ser afastado do poder nas urnas, após uma série de protestos massivos contra a corrupção no verão de 2020.

Desde então, o Parlamento fragmentou-se e os partidos não conseguiam chegar a um acordo de governação, levando o país à sua mais grave crise política desde o fim do comunismo.

Com exceção de dois governos de curta duração, houve uma série de executivos interinos nos últimos três anos.