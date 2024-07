A Convenção Nacional Republicana arranca hoje na cidade norte-americana de Milwaukee e terá como ponto alto a oficialização da candidatura de Donald Trump à Casa Branca, dois dias após o magnata ter sido alvo de uma tentativa de assassínio.

Donald Trump foi vítima de uma tentativa de assassínio no sábado à noite, durante um comício, na Pensilvânia, o que suscitou a condenação generalizada dos líderes mundiais.

Atingido a tiro numa orelha, o ex-presidente foi retirado do palco onde decorria o seu último comício antes da convenção do Partido Republicano, onde será oficialmente nomeado candidato do partido às eleições de novembro para a Casa Branca, e onde também é esperado o anúncio do candidato do partido a vice-presidente.

Apesar do ataque, a campanha do ex-presidente e membros do Comité Nacional Republicano disseram num comunicado conjunto que Trump manterá a participação na Convenção em Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin.

De acordo com a organização, ao longo dos quatro dias de Convenção são esperados “mais de 50.000 convidados em Milwaukee, incluindo os delegados que nomearão o próximo Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos”.

Na prática, os delegados angariados ao longo das eleições primárias republicanas em todos os estados e territórios norte-americanos devem aprovar e designar formalmente o duo que disputará o sufrágio, agendado para 05 de novembro.

O magnata republicano garantiu a maioria dos delegados durante as primárias, no início deste ano, pelo que a sua nomeação em Milwaukee está garantida e é considerada uma formalidade.

Nesse sentido, espera-se que Donald Trump aceite a nomeação com um discurso em 18 de julho, a noite final da convenção.

Apesar da certeza da nomeação de Trump, ainda não se sabe quem será o “número dois” do ex-presidente, mas uma lista de possíveis candidatos engloba o senador da Florida Marco Rubio, o também senador JD Vance, do Ohio, e o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum.

É esperado que Trump escolha hoje, 15 de julho, o seu companheiro de corrida eleitoral, que, por sua vez, deverá discursar na convenção em 17 de julho.

Donald Trump chega à Convenção deste ano com o Partido Republicano unido, num contraste evidente com os rivais democratas, que enfrentam uma grande turbulência interna em torno da viabilidade da candidatura do atual chefe de Estado, Joe Biden.

Grupos de protesto não serão permitidos dentro da zona de segurança estabelecida pelos serviços secretos ao redor da arena de convenções, mas tentarão chegar o mais próximo possível e atrair alguma atenção da imprensa.

O Principles First, que se descreve como um movimento popular nacional de conservadores pró-democracia e anti-Trump, realizará um comício na quarta-feira, tendo entre os palestrantes o ex-presidente do Partido Republicano Michael Steele.

O Comité Nacional Democrata também realizará eventos em Milwaukee, prometendo conferências de imprensa diárias e contraprogramação à Convenção Nacional Republicana, numa tentativa de alcançar eleitores numa cidade dominada pelos democratas.