Claudia Monteiro de Aguiar defende uma política europeia específica para o turismo

Diante do hemiciclo europeu, a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar exaltou, ontem, a necessidade de a Europa reforçar os apoios ao setor do turismo, mormente com a criação de uma política europeia específica e majorando os apoios concedidos a quem a esta área se dedica.

Tal defesa foi reiterada no debate que se debruçou sobre as Diretrizes para o Orçamento de 2025, tendo a social-democrata madeirense pugnado por uma maior atenção a este que é um dos setores “que mais contribuem para o crescimento e desenvolvimento da economia europeia”.

“A indústria do turismo e viagens, mesmo após várias crises, incluindo a pandémica, continua a ser a força motriz do crescimento económico e social de vários Estados-Membros e é uma realidade no meu país, Portugal. Um turismo que corresponde à dupla transição digital e ecológica de forma equitativa”, começou por afirmar.

Com esta certeza em cima da mesa, a parlamentar advogou que “a Europa precisa de uma estratégia de médio-longo prazo que apoie as empresas, os destinos, as cidades e as pessoas que diariamente se empenham por este setor”.

Ademais, continuou, o turismo é “um veículo de promoção de paz, de entendimento, de respeito entre os povos”, já o tendo demonstrado em vários momentos e podendo até vir a ter “um papel fundamental na recuperação da Ucrânia”.

“Termino perguntando: para quando uma política europeia de turismo e o financiamento deste setor?”, indagou Cláudia Monteiro de Aguiar.