Cinco pessoas morreram e outra ficou ferida num tiroteio, ocorrido hoje num popular mercado de produtos frescos na capital tailandesa, de acordo com a polícia local, citada pela agência de notícias AFP.

Um balanço anterior das autoridades tailandesas havia indicado a morte de quatro seguranças, segundo a AFP.

O Centro Médico Erawan, que coordena os serviços de emergência médica, informou que duas mulheres também ficaram feridas no tiroteio, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

Entre os mortos, estão seguranças do mercado Or Tor Kor, no distrito de Chatuchak, em Banguecoque, de acordo com um comunicado da Polícia Real Tailandesa, citado pela AP.

O suspeito abriu fogo com uma “pistola” no mercado, às 12:31 no horário local (06:31 em Lisboa), segundo a polícia, antes de se suicidar.

“A polícia está a investigar o motivo do tiroteio. Por enquanto, parece ter sido um tiroteio em massa”, disse Worapat Sukthai, subchefe da polícia do distrito de Bang Sue, à AFP.

Sukthai afirmou que a polícia estava a trabalhar para identificar o atirador morto, ao mesmo tempo que procurava “uma possível ligação” com os confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja.

O chefe da Polícia Nacional da Tailândia, Kitrat Phanphet, disse que foi ordenada uma investigação, com os agentes a analisarem imagens do ataque nas câmaras de segurança do local.

O mercado Or Tor Kor fica localizado nas proximidades de Chatuchak, um importante destino turístico de Banguecoque, muito popular todos os fins de semana.

Os tiroteios não são incomuns na Tailândia, onde as armas de fogo são relativamente fáceis de adquirir devido à fraca fiscalização do controlo de armas.