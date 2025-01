O cessar-fogo entre o movimento islamita palestiniano Hamas e Israel na Faixa de Gaza entrará em vigor às 06:30 TMG (mesma hora em Lisboa) de domingo, declarou hoje um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

“Tal como acordado entre as partes envolvidas no acordo e os mediadores, o cessar-fogo na Faixa de Gaza terá início às 08:30 de domingo, 19 de janeiro, hora local de Gaza”, escreveu Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar (o país mediador) na sua conta X, apelando ‘aos residentes (...) para que exerçam a máxima cautela e aguardem instruções de fontes oficiais’.

Hoje, ao início da manhã, o Conselho de Ministros de Israel aprovou o acordo para um cessar-fogo em Gaza, que libertaria dezenas de reféns e interromperia a guerra de 15 meses com o Hamas, aproximando as partes do fim dos combates mais mortíferos e destrutivos de sempre.

Nos termos do acordo, 33 reféns deverão ser libertados nas próximas seis semanas, em troca de centenas de palestinianos presos por Israel.

Os restantes, incluindo soldados do sexo masculino, serão libertados numa segunda fase que será negociada durante a primeira. O Hamas afirmou que não libertará os restantes prisioneiros sem um cessar-fogo duradouro e uma retirada total de Israel.

O Hamas concordou em libertar três mulheres reféns no primeiro dia do acordo, quatro no sétimo dia e as restantes 26 nas cinco semanas seguintes. Os prisioneiros palestinianos também serão libertados. Todos os prisioneiros que constam da lista da primeira fase são jovens ou mulheres.