O Parque Nacional das Cavernas do Perauçu, em Minas Gerais, Brasil, foi hoje incluído na lista do Património Mundial da UNESCO, elevando para 25 o número de locais do Brasil nesta seleção.

O anúncio foi feito esta tarde, a partir de Paris, onde se reúne o Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

Área protegida desde 1999, o parque integra uma superfície de 564 quilómetros quadrados de floresta baixa atravessada pelo rio Peruaçu, na zona norte do estado de Minas Gerais.

A Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural foi adotada pela UNESCO em 1972 e tem por objetivo “proteger os bens patrimoniais dotados de um valor universal excecional”, como se lê na página da Comissão Nacional da organização.