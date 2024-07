Ativistas ocupam pista do aeroporto alemão de Colónia e bloqueiam o tráfego aéreo

Os ativistas climáticos da “Geração Letzte” (Última Geração) ocuparam hoje de manhã uma pista do aeroporto de Colónia/Bona, no oeste da Alemanha, bloqueando o tráfego aéreo.

“Pessoas não autorizadas entraram na zona de segurança do aeroporto hoje de manhã. As operações de voo estão atualmente suspensas devido à operação policial”, informou a infraestrutura aeroportuária no seu ‘site’.

Os ativistas alertaram que estão previstos para hoje “protestos civis pacíficos semelhantes” em aeroportos do Reino Unido, Áustria, Países Baixos, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Escócia e Noruega.

Num comunicado enviado à imprensa, os ativistas relatam a ação no aeroporto alemão, justificando-a com a exigência de que o Governo contribua para a elaboração e assinatura de um acordo internacional juridicamente vinculativo que regule o abandono progressivo do petróleo, do gás e do carvão a nível mundial até 2030.

Especificam que os movimentos envolvidos nos protestos apoiam conjuntamente uma iniciativa conhecida como “O petróleo mata”, que exige um acordo internacional para a eliminação dos combustíveis fósseis.

Os ativistas explicam que na sua ação na Alemanha, simpatizantes da Última Geração cortaram a vedação de arame do aeroporto de Colónia/Bona em vários pequenos grupos e dirigiram-se para as pistas de descolagem e aterragem, alguns em bicicletas, para aderirem ao asfalto ali existente com uma mistura de areia e cola.

“Precisamos de uma mudança de rumo, de um acordo internacional sobre um abandono socialmente justo dos combustíveis fósseis até 2030. Por isso estamos a protestar nos aeroportos”, referem os ativistas.