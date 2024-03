Um ataque à faca deixou hoje três jovens feridas no centro da cidade de Kumamoto, no sul do Japão, avançaram as autoridades nipónicas.

De acordo com a televisão pública japonesa NHK, a polícia indicou que o ataque ocorreu por volta das 09:15 (00:15 em Lisboa) e que as três feridas estavam conscientes quando foram levadas para o hospital.

As forças de segurança detiveram pouco depois, por volta das 10:00 (01:00 em Lisboa), um homem de 20 anos que estava próximo do local do ataque e que é suspeito de tentativa de homicídio.

As autoridades iniciaram já uma investigação ao incidente.

Este tipo de crime violento é raro no Japão, um país que tem leis rigorosas sobre o controlo de armas e medidas de segurança em espaços públicos.