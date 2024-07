Apoiantes de Donald Trump reuniram-se hoje em Nova Iorque em apoio ao magnata republicano e responsabilizaram o Presidente dos Estados Unidos, os democratas e os Serviços Secretos pela tentativa de assassínio de que o candidato presidencial foi alvo.

À Lusa, David, um apoiante de Donald Trump que reside em Nova Iorque, acusou - sem qualquer evidência - os serviços secretos de estarem envolvidos neste ataque ao ex-Presidente.

“Donald Trump não pode confiar nos agentes dos Serviços Secretos que estiveram no sábado com ele no comício. Este ataque definitivamente foi um ataque que veio de dentro dos serviços secretos. Os agentes foram avisados que havia um homem no telhado com uma espingarda e ninguém fez absolutamente nada. É nojento, é vergonhoso. A mensagem que deixo é: Donald, limpa a casa e não deixes que nenhum desses agentes te voltem a tentar proteger”, disse.

“Acho muito triste que o país tenha chegado a este nível de violência patrocinada pela esquerda radical”, acrescentou o eleitor republicano, que usava um boné com o ‘slogan’ de campanha de Trump ‘Make America Great Again’ (Fazer a América Grande Novamente, na tradução para português).

O ex-Presidente dos Estados Unidos foi atingido a tiro numa orelha durante um comício de campanha na cidade de Butler, na Pensilvânia, no sábado à noite.

Duas pessoas morreram, incluindo o alegado atirador, que foi abatido pelos serviços de segurança, e outras duas ficaram feridas.

O FBI identificou o atirador como Thomas Mathiew Crooks, de 20 anos.

Após o ataque, a segurança em torno dos edifícios de propriedade de Donald Trump na cidade de Nova Iorque foi reforçada, com dezenas de agentes da polícia destacados no local.

Junto à Trump Tower, Rachel, uma apoiante do candidato republicano, manifestou-se indignada pela alegada falha de segurança que terá permitido o ex-presidente ser alvo de um atirador.

“Neste tipo de comícios uma pessoa não pode entrar nem sequer com uma garrafa de água. Como é que isto foi acontecer? É suposto ser um local onde nos sentimos seguros, rodeados por pessoas amorosas, felizes e sorridentes, que partilham os mesmos interesses”, defendeu a eleitora de Trump.

Na opinião da republicana, tal como Donald Trump foi acusado criminalmente por ter incitado o ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021, também Joe Biden deveria ser acusado por “incitar ao ódio contra Donald Trump”, responsabilizando o chefe de Estado e o Partido Democrata pelo ocorrido.

“Acho que as palavras de Biden são suficientes para colocá-lo na prisão. Se é para jogar baixo, jogaremos todos baixo”, afirmou.

Outro apoiante que se deslocou à Trump Tower e que se identificou à Lusa como “Hungry Santa” explicou que decidiu sair à rua em apoio ao “próximo Presidente dos Estados Unidos” e desejar-lhe as melhoras.

“Desde que Trump anunciou que iria concorrer novamente à Presidência, chamam-no de Hitler (Ex-Chanceler do Reich Alemão), de fascista... e as pessoas levam estas palavras ao coração (...) Os Democratas acham que podem fazer o que quiserem sem qualquer repercussão e foi isso que aconteceu no sábado”, advogou, culpado figuras como Joe Biden e Nancy Pelosi, ex-líder da Câmara dos Representantes e uma das principais figuras do Partido Democrata.

O Presidente norte-americano e candidato democrata, Joe Biden, já condenou os acontecimentos de sábado e disse estar aliviado por saber que Donald Trump está “seguro e bem”.

Numa comunicação feita esta tarde, o chefe de Estado norte-americano apelou à união do país e revelou ter pedido uma avaliação independente à segurança no comício.