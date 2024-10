A Air France abriu um inquérito interno depois de um dos seus aviões ter sobrevoado o Iraque durante um ataque iraniano com mísseis contra Israel, anunciou hoje a companhia aérea francesa.

O Irão declarou ter lançado 200 mísseis contra Israel em 01 de outubro, após a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num ataque israelita nos subúrbios do sul de Beirute, em que também morreu um general iraniano.

A Air France explicou que, nesse dia, o voo AF662, de Paris para o Dubai, “sobrevoava o sul do Iraque quando o ataque iraniano começou, por volta das 16:45 GMT”.

“O voo deixou o espaço aéreo iraquiano pouco antes das 17 horas. O espaço aéreo iraquiano só foi oficialmente encerrado pelas autoridades locais às 17:56 GMT”, disse a transportadora aérea num comunicado citado pela agência francesa AFP.

A empresa referiu que tinha decidido suspender o sobrevoo do espaço aéreo do Iraque a partir das 17:00, “sem esperar pelas instruções das autoridades iraquianas”.

Nesse dia, “as informações permitiram identificar um ataque iminente do Irão a Israel com mísseis balísticos”, justificou.

Segundo a empresa, os aviões da Air France “já evitavam o espaço aéreo israelita, libanês e iraniano”, devido ao conflito em curso na região.

Já o sobrevoo do espaço aéreo iraquiano “estava limitado a um corredor específico utilizado por todas as companhias aéreas”, referiu.

“Foi aberto um inquérito interno sobre o sucedido”, declarou à AFP um porta-voz da companhia aérea.

Os mísseis balísticos deslocam-se a uma altitude superior à dos aviões.

De acordo com o canal de notícias 24 horas LCI, os pilotos do voo AF662 “viram os mísseis a partir do ‘cockpit’”, uma declaração que a Air France se recusou a comentar.

Questionado pela LCI, Laurent Veque, da direção do Sindicato Nacional dos Pilotos de Linha Aérea, afirmou que “os factos são estabelecidos e conhecidos: o avião encontrou-se neste corredor iraquiano no meio das hostilidades desencadeadas pelo Irão contra Israel”.

“A comissão de saúde, segurança e condições de trabalho será certamente chamada hoje, pois queremos saber o que aconteceu”, acrescentou.

Não foi referido o número de pessoas a bordo do voo AF662.

O Iraque situa-se a oeste do Irão, com o qual partilha uma fronteira com 1.600 quilómetros de extensão.