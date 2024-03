Nosiviwe Mapisa-Nkaqula, presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, deverá entregar-se amanhã às autoridades policiais em Pretória, que investigam um alegado caso de corrupção e que também lavagem de dinheiro superior a 4 milhões de randes (cerca de 195 mil euros).

As investigações iniciadas há seis meses conectadas com alegações de quando era ministra da Defesa foram pagos milhões em dinheiro entregue em sacolas de presentes por Nombasa Ntsonda-Ndhlovo, uma mulher de negócios da indústria da defesa, esposa de um oficial general do serviço de saúde militar.

Investigadores da polícia, na passada terça-feira, efetuaram buscas na residência de Mapisa-Nqaqula em Bruma Lake, Joanesburgo, confirmou um porta-voz do parlamento.

A presidente da Assembleia Nacional expressou que o ‘raid’ à sua residência é bem vindo, porque nada tem a esconder e que a corrupção, fundamentalmente, contradiz tudo o que ela representa e mantém que está inocente de todas as alegações de qualquer ilícito.

Nosiviwe Mapisa-Nkaqula, encontrava-se ausente no estrangeiro, na semana passada, por estar integrada numa delegação multipartidária que foi à Suíça, onde entre as várias reuniões que atendeu, uma delas se centrou na resolução pacífica da guerra na Ucrânia e do conflito na Palestina.