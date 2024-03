Quarenta e cinco peregrinos morreram hoje em consequência do despiste do autocarro em que seguiam com um atrelado engatado. O condutor terá perdido o controlo veículo, caino de uma ponte para resvalar por um desfiladeiro, incendiando-se. O acidente aconteceu entre Mokpane e Marken na província do Limpopo.

Uma menina com a idade de 8 anos for helitransportada para uma unidade hospitalar. Foi a única sobrevivente deste lamentável acidente.

Os peregrinos procediam de Gaborone, Botusuana, to Moria, na província de Polokwane. Sindisi Chikunga, ministra dos transportes deslocou-se ao local do acidentetendo expressado a sua tristeza pelo sucedido.

As autoridades de trânsito, anteciparam que mais de 1 milhão de veículos são esperados a circular nas autoestradas do país durante o período de celebração da Páscoa.