Pelo menos 94 pessoas pereceram em consequência do naufrágio de um barco pesqueiro que procedia de Lunga, Moçambique, com destino à Ilha de Moçambique.

Há fortes suspeitas de que o sinistro se ficou a dever à sobrelotação do navio, de acordo com as autoridades moçambicanas.

O pesqueiro não estava licenciado para o transporte coletivo de passageiros, porém, estavam a bordo 130 pessoas, segundo adiantou Silvério Nauaito, administrador da Ilha de Moçambique.

Tudo leva a crer que a maioria dos passageiros viajava para a Ilha de Moçambique devido ao pânico que se instalou em Lunga pela desinformação sobre um surto de cólera.

Desde outubro do ano passado constataram-se cerca de 15.000 casos de cólera que vitimizaram mortalmente 32 pessoas.

As autoridades do posto administrativo de Lunga, que dista 189 kms da cidade de Nampula, a capital provincial, encontram-se empenhadas numa intensa operação de busca e salvamento tendo resgatado 5 sobreviventes. A intervenção está a ser muito dificultada devido ao estado de agitação marítima.