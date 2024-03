Depois do 3.º lugar conquistado na temporada de 2023 do Campeonato da Madeira de Ralis, o piloto Miguel Caires, navegado novamente por João Miguel Sousa, entra na nova era, que começa no próximo fim de semana, com o objetivo de continuar a evoluir.

Nesta que será a quinta temporada de Miguel Caires na competição, a evolução dá-se desde já com a mudança de viatura, transitando do Skoda Fabia R5 para o Skoda Fabia Rally2 EVO, cuja apresentação realizou-se esta noite.